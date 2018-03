Un tremendo schianto in strada e la conseguente carambola tra due veicoli è costato la vita a due bambini nelle scorse ore in Sud Africa. L'incidente stradale a Rustenburg, cittadina nel nord del Pese africano ai piedi del monte Magaliesberg, nella Provincia del Nordovest. L'episodio nella prima mattinata di martedì quando un taxi e un'auto privata si sono improvvisamente scontrati per motivi ancora tutti da accertare, travolgendo probabilmente anche un gruppo pedoni che stavano passando in quel momento. I servizi di emergenza locali infatti hanno spiegato ai giornali del posto che al loro arrivo sul luogo dell'incidente vi erano un taxi capovolto su un fianco e un'auto contro una staccionata di cemento a pochi metri di distanza, mentre tutto intorno diverse persone a terra tra cui alcuni ragazzini.

Le due vittime sarebbero due bimbi di sei e otto anni, dichiarati morti sul posto dopo inutili tentativi di rianimarli da parte dei medici. Soccorse e trasportate in ospedale invece altre 11 persone tra cui alcuni ragazzini. "Sfortunatamente non è stato possibile fare nulla per i due piccoli, sono stati dichiarati morti sul posto. Undici altri pazienti sono stati trovati sulla scena, compresi diversi bambini. I paramedici hanno valutato i pazienti e hanno constatato che avevano subito lesioni moderate" ha spiegato un portavoce dei servizi di emergenza sudafricani, aggiungendo che non è stato subito possibile stabilire con esattezza la dinamica dei fatti che ora è al vaglio delle autorità di polizia.