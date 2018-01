Una vera e propria tassa per vedere i filmati porno online, da attuare attraverso un preventivo blocco dei siti hard che sarebbero sbloccati solo dietro pagamento di un tributo allo stato da parte di ogni utente. È la proposta presentata al Parlamento dello stato della Virginia, negli Stati Uniti D'America, e destinata far discutere. Il disegno di legge presentato all'assemblea generale della Virginia, in effetti appare quanto meno ambizioso visto che prevede il blocco totale di tutti i siti pornografici dai telefoni e dai computer di ogni cittadino e lo sblocco solo attraverso una tassa di 20 dollari

L'obiettivo della legge sarebbe quello di ridurre il traffico di essere umani nel Paese. Secondo i proponenti, infatti, pornografia e traffico di ragazze sarebbero collegati e rendendo la prima meno accessibile su Internet, si ridurrebbe il mercato di esseri umani. "Se le persone vogliono vedere la pornografia, questo è un loro diritto. Ma rendendola gratis è troppo allettante per gli utenti del web che potrebbero essere influenzati in modo negativo", ha sostenuto davanti ai media locali Terrie Foss, tra i sostenitori dell'iniziativa.

"Si vanno a limitare libertà che tutti abbiamo come americani", sostengono invece i detrattori, spiegando che è come se lo Stato ti stesse punendo per aver guardato qualcosa di perfettamente legale ma che alcuni trovano offensivo. "È come una tassa sul peccato" hanno sottolineato. Per altri ancora non è inverosimile collegare il traffico di esseri umani al porno, ma limitare tutti i siti per adulti potrebbe significare andare troppo vicino alla privazione della libertà. Al momento però si tratta solo di una delle tante battaglie che ogni tanto qualche deputato decide di intraprendere ma non si sa quando e neanche se questo disegno di legge sarà votato.