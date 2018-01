Il cadavere di un uomo di 45 anni, Mimmo Dragone, con ferite da arma da taglio alla gola, è stato trovato in una villetta in località "Pino di Lenne", nel territorio del comune di Chiatona in provincia di Taranto, a pochi chilometri dalla città, sulla strada statale 106.

A dare l'allarme sono stati alcuni familiari. L'uomo, separato, viveva da solo nell'abitazione di campagna. È stato suo padre, non avendo sue notizie da un paio di giorni, a recarsi nella villetta e a fare la macabra scoperta. Al momento dell'omicidio in casa con lui non c'era nessuno. I carabinieri del Reparto Operativo, diretti dal tenente colonnello Giovanni Tamborrino, indagano per omicidio. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche il sostituto procuratore Remo Epifani e il medico legale Marcello Chironi.

Il delitto potrebbe risalire alla giornata di ieri, ma non si conoscono altri particolari: finora si sa soltanto che la vittima è stata accoltellata alla gola e sgozzata. L'uomo, secondo i primi accertamenti avrebbe leggeri precedenti penali alle spalle.