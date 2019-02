Drammatica sequenza quella che si sono trovati di fronte alcuni passanti nelle scorse ore nel pieno centro di Taranto. Davanti ai loro occhi atterriti, infatti, un uomo si è lanciato dalla finestra della sua abitazione, schiantandosi sul marciapiede sottostante dove ha trovato la morte. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di domenica, intorno a mezzogiorno, nel centralissimo corso Umberto della città pugliese. Una scena orrenda a cui purtroppo hanno assistito in tanti visto l'orario e il giorno festivo. Nonostante i soccorsi immediati allertati dai presenti, però, per l'uomo non vi è stato nulla dare. La vittima è un sessantenne del posto che è morto praticamente sul colpo: i sanitari del 118 giunti sul luogo hanno solo potuto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e della Polizia di Stato con i reparti della scientifica a cui spetta ora il compito di ricostruire nei dettagli l'accaduto. Del fatto è stata informata la locale Procura della Repubblica che ha immediatamente aperto un fascicolo. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio. L'uomo si sarebbe lanciato volontariamente dal quarto piano del palazzo dove abitava anche se al momento si ignorano i motivi dell'estremo gesto.