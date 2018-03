in foto: Anna Gallitelli e il figlio Thomas (Facebook).

È tragico il bilancio di un incidente stradale verificatosi nelle scorse ore a Laterza, in provincia di Taranto. Tre persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare originario della vicina Ginosa, sono morte e un ferito, che era alla guida della vettura, versa in gravissime condizioni in seguito allo scontro tra un'auto e una cisterna adibita al trasporto del latte. Tra le vittime anche un bambino, insieme alla mamma e alla nonna. Si tratta di Rosaria Parisi, 58 anni, della figlia Anna Gallitelli, 24 anni, e di Thomas, figlio di 4 anni di quest'ultima. Ancora poco chiara la dinamica dello schianto, verificatosi in contrada Ninni, sulla strada provinciale per Santeramo in Colle, nel barese, nei pressi del centro sportivo cittadino.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, vigili del fuoco, carabinieri e la polizia locale di Laterza, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso e accertando le circostanze in cui è accaduta la tragedia. L'uomo rimasto ferito, alla guida dell'auto a bordo della quale viaggiavano anche le tre persone decedute, è attualmente ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Si tratta del nonno della giovane vittima, Giovanni Gallitelli, di 62 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Ford Focus della famiglia Gallitelli sarebbe stata schiacciata dalla cisterna carica di latte dell'azienda casearia "La golosa di Puglia", dopo che al conducente del mezzo pesante è sfuggito uno stop. Le due vetture sarebbero uscite fuori strada all'interno di un fossato, dove il tir ha completamente distrutto l'auto. I nonni e la mamma erano appena andati a prendere Thomas a scuola, che oggi aveva anticipato l'uscita per una disposizione dell'acquedotto pugliese. Il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, sarebbe prossimo a proclamare il lutto cittadino. "L'intero paese di Ginosa – ha detto il primo cittadino – è sotto choc per la terribile notizia di una famiglia sterminata in un incidente stradale. Stiamo predisponendo una delibera per dichiarare il lutto cittadino".