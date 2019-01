Stando ai primi dati, il bilancio dei feriti per i botti di capodanno in Puglia nel 2019 appare meno grave degli anni passati ma non sono mancati episodi dolorosi. Quello più grave si è verificato a Martina Franca, nel Tarantino, dove un 30enne, dopo aver raccolto un petardo da terra un petardo, è stato investito dall'esplosione all’altezza dell’inguine ed è rimasto ferito in maniera seria. Trasportato inizialmente all’ospedale Ss. Annunziata di Taranto e poi trasferito nel centro grandi ustionati di Brindisi a causa delle ferite, come raccontano le cronache locali, l'uomo rischia di perdere un testicolo. I sanitari infatti stanno valutando l’ipotesi di un intervento chirurgico per l'asportazione dell'organo

In totale il numero dei feriti per i botti di Capodanno in Puglia e di venti persone colpite. Due persone a Foggia che hanno riportato lievi bruciature ai volti, 12 feriti invece a Bari anche se in gran parte molto lievi mentre. Altre cinque persone sono rimaste ferite nel Brindisino, una sola persona a Lecce, colpita ad un occhio e ricoverata nell'ospedale Vito Fazzi. Come detto, a Taranto i feriti sono stati cinque. Due con lesioni agli occhi, medicati e dimessi, un altro con ferita ad una mano che sarà operato in mattinata, mentre una donna ha riportato un trauma cranico per un tavolato cadutole in testa in un ristorante in seguito all'esplosione di un grosso petardo.