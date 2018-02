Tragedia evitata per un soffio nelle scorse ore a Taranto. Una poliziotta in servizio nella stazione ferroviaria della cittadina pugliese infatti si è salvata miracolosamente da un'aggressione con un coltello messa in atto da un uomo che per poco non l'ha uccisa. La lama infatti ha penetrato nella divisa dell'agente all'altezza del cuore ma non è riuscita a ferirla per un semplice gesto che la poliziotta è abituata a fare ogni giorno: mettere il telefonino nel taschino. Lo smartphone infatti ha fatto da scudo e di fatto l'ha salvata. L'episodio si è svolto nel pomeriggio di martedì, prima nel piazzale antistante la stazione e poi al suo interno.

L'agente era intervenuta sul posto con i colleghi dopo che diversi passanti avevano avvertito che un uomo stava aggredendo senza motivo ignari viaggiatori in attesa dell’autobus nel piazzale fuori dalla stazione. All'arrivo degli uomini della Polfer, l'aggressore, identificato poi come un 50enne cittadino bulgaro, si è dato alla fuga proprio all'interno dello scalo ferroviario, inseguito dagli agenti. Nella stazione ci sono stati attimi di tensione e qui è avvenuta l'aggressione alla poliziotta.

L'uomo, messo alle strette, ha estratto un coltello a serramanico e ha iniziato a sferrare ripetutamente fendenti all'indirizzo degli agenti che tentavano di bloccarlo e infine è riuscito a colpire la donna. Fortunatamente l'agente aveva messo nella tasca superiore della giacca il suo smartphone che le ha fatto da scudo, evitandole danni. Come si vede dalla foto diffusa, la divisa è stata lacerata e dovrà essere sostituta ma per l'agente nessuna conseguenza. Alla fine l'uomo è stato bloccato e arrestato dagli stessi poliziotti intervenuti e ora è accusato di tentato omicidio.