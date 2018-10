Assurdo episodio di violenza sessuale ad una fermata dell'autobus nel pieno centro di Taranto. Una donna che attendeva il bus è stata improvvisamente presa di mira da un uomo che prima l'ha importunata e molestata con pesanti allusioni e infine, armato di coltello, l'ha costretta a farsi palpeggiare, minacciando anche i presenti che sono intervenuti in difesa della vittima. Ad interrompere la violenza solo l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri che ha immediatamente fermato e arrestato l'uomo in flagranza di reato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'episodio è accaduto nel centralissimo quartiere Borgo e ha avuto come protagonista in negativo un 50enne tarantino, tra l'altro già fermato in passato per reati analoghi.

L'uomo, dopo essersi avvicinato alla vittima e averla importunata e molestata, incurante dei passanti, nel bel mezzo della strada l'ha minacciata con un coltello a serramanico della lunghezza di circa 13 centimetri arrivando a palpeggiarla pesantemente. Con la stessa arma l'uomo successivamente ha anche e tentato di aggredire un altro passante che, avendo notato l’aggressione, era intervenuto in difesa della donna. Disarmato dai carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taranto, per lui è scattato l'arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pm di Turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto