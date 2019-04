Avevano trascorso insieme una bella giornata di festa in sella alla motocicletta per le strade della costa ionica pugliese e stavano ternando casa quando un terribile destino ha voluto che la loro corsa insieme si interrompesse per sempre sull'asfalto. La coppia di fidanzati è stata coinvolta in un terribile e drammatico incidente stradale durante il quale lei ha perso la vita e lui è rimasto ferito gravemente. Il dramma si è consumato nella serata di sabato lungo la litoranea salentina interna, la cosiddetta "Tarantina", nei pressi della località balneare Urmo Belsito, nella marina di Manduria. A perdere la vita è stata la 28enne Maria Mandurino una ragazza residente a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Per lei inutili i soccorsi medici da parte di un'ambulanza del 118 giunta tempestivamente sul posto. La ragazza è praticamente morta sul colpo e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso sul posto.

Stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale invece il fidanzato della 28enne, un ragazzo suo coetaneo che era alla guida della motocicletta di grossa cilindrata sulla quale la coppia si stava spostando. Viste le sue condizioni, l'uomo è stato trasferito immediatamente all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è stato ricoverato in coma. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sia lui che la ragazza avrebbero fatto un volo di diversi metri prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. Al momento sembra si tratti di un incidente autonomo e cioè senza il coinvolgimento di altri mezzi ma sulle esatte cause dell'accaduto stanno indagando ora gli uomini delle forze dell'ordine. La moto sicuramente ad un certo punto ha perso aderenza sbalzando valentemente a terra i due centauri. I caschi che entrambi indossavano non sono stati sufficienti per attutire il devastante impatto.