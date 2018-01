Un motociclista di trentotto anni è morto oggi a Taranto in seguito a un drammatico incidente stradale. Il centauro, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, è caduto dalla sua motocicletta mentre percorreva la strada che costeggia la ringhiera della città vecchia. I tentativi dei soccorritori del 118 intervenuti sul posto di salvarlo sono stati inutili. Il motociclista indossava il casco, che però non gli ha salvato la vita. In seguito all’incidente mortale ci sono stati anche momenti di alta tensione a causa di una aggressione da parte di alcune persone nei confronti di un cameraman. Si tratta di Fabio Pignatelli, cameraman dell'emittente televisiva Canale 85.

Aggrediti anche i vigili intervenuti in soccorso del cameraman – Da quanto ricostruito, il cameraman stava effettuando alcune riprese quando è stato aggredito da alcune persone presenti sul posto che lo hanno colpito con pugni e calci e provocandogli ferite lacero-contuse. Al cameraman sarebbe stata anche rotta la telecamera, gettata in mare dai presenti. Da quanto emerso, anche i vigili urbani intervenuti in soccorso dell’uomo aggredito sarebbero stati schiaffeggiati. Poco dopo sul luogo dell’incidente sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti che hanno riportato la calma e identificato gli aggressori. Il cameraman è stato accompagnato con un'ambulanza in ospedale.