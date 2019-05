in foto: Incidente allo svincolo di Taormina (Facebook).

Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro il muro di una galleria dell'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza della curva che conduce allo svincolo con Taormina. È morto sul colpo Francesco Tidona, 53 anni, originario di Scicli, in provincia di Ragusa. È successo questa notte, tra venerdì 3 e sabato 4 maggio, intorno alle 4.30. L'uomo era a bordo della sua Citroen C3 quando è avvenuto l'incidente per cause che sono ancora in via di accertamento. Ad allertare i soccorsi sono stati altri automobilisti di passaggio sul luogo della tragedia. Sul posto per gli accertamenti sono giunti gli agenti della Polstrada, il 118 e i Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere della vettura, che è rimasta completamente distrutta nell'impatto. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Disagi anche alla circolazione: l'A18 è rimasta chiusa fino alle 8, per consentire i rilievi e la rimozione di quello che rimaneva del mezzo, accartocciato su se stesso.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti alla base dell'incidente ci potrebbe essere un malore o un colpo di sonno da parte del conducente. Da quanto riporta la stampa locale, la vittima faceva il camionista. La sua azienda agricola si trova in contrada Riola, in territorio di Scicli. Lascia la moglie e la figlia Erica.