Un incidente tra treni in Germania ha provocato nella tarda serata di lunedì due vittime e almeno quattordici feriti. L’incidente è avvenuto nella stazione di Aichach, a nord di Augsburg, in Baviera. Da quanto ricostruito, un treno regionale passeggeri ha tamponato un treno merci che era fermo, provocando in questo modo due morti e oltre dieci feriti. Le vittime – secondo quanto riportato dalla polizia, che è intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori – sarebbero il capotreno del convoglio e una passeggera. Tra i quattordici feriti, secondo quanto si legge sui media locali almeno tre persone sarebbero in gravi condizioni. Tutti i feriti sono stati portati in elicotteri degli ospedali della zona per ricevere le prime cure.

Ancora da determinare le cause dell’incidente – Le cause dello scontro tra i due treni non sono ancora state chiarite. Sull’incidente sono attualmente in corso le indagini della polizia, che sta cercando di capire a quale velocità viaggiasse il treno passeggeri e se a causare lo scontro possa essere stato un problema di segnaletica. “La polizia criminale ha passato tutta la notte sul luogo dell’incidente”, è quanto ha riferito questa mattina presto un portavoce della polizia. Dopo l’incidente, la tratta ferroviaria tra Ingolstadt e Augsburg è stata chiusa.