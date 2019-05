in foto: foto di Archivio

Un morto e un ferito grave, è questo il tragico bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Villesse e Palmanova in direzione di Venezia. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto ben quattro mezzi pesanti che stavano percorrendo tutti lo stesso tratto autostradale nel territorio del comune di Aiello del Friuli, in Provincia di Udine, circa tre chilometri dopo la barriera di Villesse. Il dramma si è consumato intorno alle 16.30 di ieri in un tratto dove non erano attivi cantieri né restringimenti della carreggiata e dove non erano state segnalate code o traffico particolarmente intenso.

Complicato è stato il lavoro sei soccorsi che hanno dovuto liberare le due persone colpite dalle lamiere contorte delle cabine prima di poter prestare loro le prime cure. Purtroppo per la vittima però non c'è stato nulla da fare. L'uomo è praticamente morto sul colpo e i medici ne hanno solo potuto costatare il decesso sul posto. Si tratta di un camionista napoletano. Soccorso, stabilizzato e trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale invece l'altro camionista coinvolto nello schianto. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l'intervento dei un elisoccorso che ha provveduto al suo trasporto. Le condizioni dell'uomo sarebbero molto gravi.

Sulla dinamica esatta che ha portato allo schianto fatale indagano ora gli uomini della polizia stradale che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Per consentire i soccorsi e poi rimuovere i mezzi coinvolti il tratto autostradale della A4 interessato dallo schianto è rimasto chiuso per oltre quattro ora e mezza, dalle 16.30 fino a dopo le 21. Inevitabili le conseguenze al traffico che si sono protratte per tutta la notte con lunghe code in entrata e in uscita e sulle strade interne.