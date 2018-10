Ha tagliato le mani della moglie con un'ascia perché convinto che lo tradisse. Dmitry Grachyov, 27enne di Panikov, nei dintorni di Mosca, è stato ora condannato a 10 anni di carcere, dopo che i funzionari della sanità pubblicato ne hanno valuto la stabilità mentale e quindi dichiarato idoneo a essere processato. I fatti sono avvenuti lo scorso dicembre. Dalle indagini è emerso che all’interno della coppia c’erano tensioni già da diversi mesi. La donna, Margarita, 26enne, aveva avviato le pratiche del divorzio anche e soprattutto a seguito del comportamento violento che il marito aveva manifestato nei suoi confronti. Dmitry, eccessivamente geloso, era però convinto che la moglie lo volesse lasciare perché innamorata di un altro uomo ed è proprio questa convinzione che lo ha spinto all’insano gesto.

La donna ha raccontato di essere stata costretta ad inginocchiarsi davanti al marito, poi è stata legata e alla fine le sono state tagliate di netto le mani. “Era totalmente calmo quando l’ha fatto” ha ricordato Margarita. “Ho provato un dolore estremo. Continuavo a pensare tutto il tempo, perché non svengo?" ha detto.

Margarita in questi mesi non si è mai arresa, grazie a numerosi interventi chirurgici e a delle protesi è tornata alla sua vita di sempre. Una delle due protesi è robotica e le consente di fare molte attività che non avrebbe mai più pensato di poter svolgere. “I miei figli mi vedono quasi come un robot” ha anche scherzato. Purtroppo però continua ad avere difficoltà con la mano sinistra e dovrà sottoporsi ad altri interventi per cercare di poterla usare come la destra. Dopo cinque udienze in tribunale, Grachyov è stato anche privato dei suoi diritti genitoriali – il che significa che non rivedrà mai più i suoi due figli piccoli o non avrà alcun ruolo nella loro educazione. Olga Rusiyan, l'avvocato di Margarita, ha detto che la sua cliente è "felice" della conclusione del processo. "I diritti dei suoi figli sono stati protetti", ha detto Rusiyan.