Svolta nel caso dell’omicidio di Stefan Unterweger, un italiano trovato morto nel maggio del 2017 in un parco di Berlino. La polizia ha effettuato un arresto e, stando a quanto informa Rai Südtirol, il presunto assassino avrebbe già confessato il delitto. La svolta nell'inchiesta – a quanto si apprende – è avvenuta durante alcune indagini per un altro omicidio registrato a Berlino. Stefan Unterweger, altoatesino di trentaquattro anni, viveva nella capitale tedesca da tempo: all’alba del 14 maggio 2017 venne ritrovato nel parco Friedrichshain con varie ferite da taglio. L’ipotesi è che potesse essere rimasto vittima di un tentativo di rapina. Il sospettato sarebbe un uomo con problemi di salute mentale, che dallo scorso anno si trova in un ospedale psichiatrico a seguito dell'uccisione della madre, avvenuta nell'aprile del 2018. La polizia sarebbe arrivata a lui da una traccia di dna presente sul corpo della vittima.

La nota della famiglia della vittima – “Con grande sollievo abbiamo appreso la notizia che il presunto colpevole è stato scovato”, è quanto ha dichiarato la famiglia della vittima dopo aver avuto notizia di un arresto dalla Germania. “Questo non cambia nulla circa il fatto che Stefan non è più con noi, però forse impedirà che un’altra famiglia debba vivere una perdita così piena di dolore. Il presunto colpevole ci ha privato di nostro figlio, fratello, convivente e amico; dobbiamo imparare di giorno in giorno a convivere con questa perdita, ma dobbiamo accettarla. Ma anche lui si è privato della sua vita, dovendo vivere con il peso di avere tolto la vita a una persona”, si legge nella nota diffusa dal legale della famiglia, avvocato Elvis Costa. E ancora: “In merito all’interesse pubblico riguardo la tragica perdita di Stefan, la nostra famiglia ritiene conclusa la vicenda. Il colpevole pare sia stato individuato, riceverà la sua condanna e noi adesso possiamo concentrare tutte le nostre forze per continuare la nostra vita senza Stefan. Quindi da parte nostra non ci saranno ulteriori prese di posizione né interviste e chiediamo alla stampa, di accettare questa nostra decisione. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questo difficile periodo”.