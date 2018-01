Vorreste dei figli? Chi ha fatto la proposta di matrimonio? Di che colore è il vostro spazzolino? Com'è la vostra biancheria del letto? E, udite udite, quanto spesso fate sesso? Sono alcune delle domande alle quali la giornalista del quotidiano online svizzero ‘20 Minuten’, Qendresa Llugiqi, è stata costretta a rispondere insieme al suo compagno, 27enne di origine straniera. Come racconta Tio.ch, in Svizzera è capitato troppo spesso che per ottenere celermente il permesso di soggiorno e poi la cittadinanza, uno straniero convola a nozze con una residente. Proprio per evitar casi simili, le autorità tengono sotto torchio i futuri sposini anche con domande imbarazzanti se non addirittura inopportune, stando al racconto di Qendresa. “Se ci penso mi viene ancora il groppo allo stomaco” ricorda la giornalista, “eravamo stati convocati, come dei criminali, l'unica cosa buona: almeno sapevamo perché ci mettevano così tanto a rinnovargli il permesso di soggiorno…”.

Qendresa ha sposato suo marito solo ed esclusivamente per amore. Ma evidentemente la polizia ha pensato diversamente. La coppia è stata infatti sentita singolarmente in stanza separate, e per diverse ore: “Lui è stato interrogato circa per tre ore e mezza, poi è toccato a me. C'era un'agente che mi ha spiegato che il controllo era stato sollecitato dall'Ufficio della migrazione. Poi è iniziato l'interrogatorio”. Stando ai ricordi di Qendresa il tutto è durato circa quattro ore, tantissime le domande: “Erano più di 100, almeno 130 (vedi box sotto)”. Una sorta di inquisizione. “Coprivano diversi aspetti della nostra vita, alcune erano cose private. Mi hanno chiesto anche quanto spesso facevamo sesso, mi sono vergognata molto, devo essere arrossita più di una volta” racconta la giornalista.

Alcune delle domande:

Sfera sessuale: Quanto spesso fate sesso? Quando lo avete fatto l'ultima volta? Su quale lato dormi? Com'è la vostra biancheria del letto?

Sfera domestica: Com'è casa vostra? Cosa si vede dalle vostre finestre? Chi fa le faccende? Di che colore è il vostro spazzolino?

Il matrimonio: Chi ha fatto la proposta? Che giorno della settimana vi siete sposati? Com'era il tempo? Come si chiamava la persona che vi ha sposati? E i testimoni?

Vita di coppia: Vorresti dei figli? Come vi siete conosciuti? Conosci la famiglia del tuo partner? Sai dirci i loro nomi?