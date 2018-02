Orrore in un appartamento a Spreitenbach, nel canton Argovia, in Svizzera, dove una coppia e un bambino sono stati trovati privi di vita. Stando alle prime informazioni diramate dalla polizia locale dovrebbe trattarsi di un crimine violento. Un'inchiesta è stata avviata dal Ministero Pubblico locale per stabilire le cause del decesso dei tre familiari. Gli agenti hanno parlato di un probabile "delitto provocato da una delle persone decedute". Le vittime sono marito e moglie di 77 e 55 anni e un bimbo di 4 anni che faceva parte "dell'ambito famigliare". L'esatta dinamica dei fatti non è ancora stata stabilita, ma gli inquirenti hanno fatto sapere che all'interno dell'abitazione è stata trovata un'arma.

La drammatica scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione. Allertata da alcuni parenti per la scomparsa della coppia, la polizia si è recata sul posto venerdì mattina, intorno alle mezzanotte. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'appartamento era chiuso a chiave. È quindi stato necessario l'intervento di un fabbro. All'interno, poi, gli agenti hanno trovato le tre persone senza vita. Per chiarire le circostanze della morte è stato richiesto un esame autoptico. Anche la dinamica del crimine è al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo i primi esami, sembrerebbe che il reato sia stato commesso da una delle persone decedute.