Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina nel tunnel del San Gottardo, in Svizzera. Secondo quanto si apprende dai media locali almeno due persone hanno perso la vita e ci sono diversi feriti, di cui alcuni sarebbero in gravi condizioni. In base a quanto riferito a “Blick” da una portavoce della polizia del Canton Uri, ci sarebbe stato uno scontro frontale tra un camion e un’automobile. La vettura, con targa tedesca, per ragioni sconosciute avrebbe invaso la corsia di marcia opposta e sarebbe finita contro l'automezzo pesante, con targa svizzera. L’incidente mortale è avvenuto a circa cinque chilometri dall'entrata nord di Göschenen intorno alle 9,15 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i pompieri del CIG ed i soccorritori di Tre Valli Soccorso, Croce Verde di Bellinzona e REGA.

La galleria è chiusa in entrambe le direzioni – La galleria, snodo cruciale del traffico tra Sud e Nord delle Alpi, è stata chiusa in entrambe le direzioni e la riapertura non è prevista prima del pomeriggio di oggi. Gravi le ripercussioni sul traffico e lunga colonna di automezzi all'esterno del tunnel. Come percorso alternativo, la polizia cantonale consiglia la A13 del San Bernardino. Nei giorni scorsi, prima dell’interruzione odierna dovuta all’incidente stradale, le abbondanti nevicate e il gelo avevano già causato problemi alla circolazione stradale e ferroviaria con gravi ripercussioni sul traffico.