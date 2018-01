Allarme in serata in Svezia a causa di una forte esplosione avvenuta in una stazione di polizia di Malmo, nel sud del Paese, vicino al confine con la Danimarca. A scriverne i media svedesi tra cui il quotidiano Expressen che spiega che al momento non sembrano esserci feriti. Diverse auto, invece, avrebbero subito dei danni in seguito all’esplosione di quella che, secondo alcuni media locali, potrebbe essere stata una bomba a mano.

L'intera zona intorno alla stazione di polizia in lockdown – L’esplosione è avvenuta intorno alle 21.06 ora locale in un cortile esterno alla stazione di polizia del quartiere di Rosengard della città svedese e il boato, molto forte, si è sentito in tutta Malmo. Diverse persone hanno dato l'allarme chiamando la polizia. L'intera zona attorno alla stazione di polizia è stata messa in lockdown. Sul posto sono arrivati gli artificieri. Secondo il sito del quotidiano svedese Aftonbladet, due persone sarebbero sospettate per il presunto attacco. La polizia per il momento non ha confermato alcun arresto.