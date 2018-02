“Domani torno, resto a dormire da un'amica, vi devo parlare. Tranquilli, sto bene". È l'ultimo messaggio della 49enne Susy Paci, moglie e mamma scomparsa lo scorso 23 gennaio da Arezzo e oggi al centro di un doppio filone di indagine, toscano e campano, sul suo caso. Portano a Napoli, infatti, le utile tracce di Susy, avvistata per l'ultima volta alla stazione del capoluogo partenopeo, dove sembra si è sia diretta per incontrare un amico conosciuto in rete, oggi sotto la lente degli investigatori, che hanno disposto il sequestro del cellulare dell'uomo. Con lui sembra che Susy avesse passato una notte in un hotel. All'uomo, tuttavia, non è stato contestato alcun reato.

in foto: Susy Paci, con suo marito

La rabbia del marito: "Tutto per colpa di un cellulare"

L'auto di Susy è stata trovata alla stazione di Arezzo, dove potrebbe averla lasciata il giorno stesso della scomparsa prima di salire sul treno per Napoli. Affranto è apparso il marito della donna che, davanti alle telecamere di ‘Chi l'ha visto?' ha espresso la sua amarezza per l'assenza della moglie: "Dietro la sua scomparsa c'è una bomba", dice, ma non è chiaro a cosa alluda. Sibilline restano le parole dell'uomo in chiusura dell'intervista: "Bisogna stare attenti ai cellulari, sono pericolosi".

L'uomo di Napoli.

Anche secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'inquietudine di Susy degli ultimi tempi avrebbe avuto origine ‘dal cellulare', ovvero dalle conoscenze online. Secondo le amiche della 49enne Susy coltivava diverse amicizie virtuali, tra le quali c'è quella che l'ha portata a Napoli, al termine di quella che sembrava una fuga pianificata. Susy, infatti, aveva avvertito i suoi dell'allontanamento e aveva portato con sé la cifra di mille euro. Eppure Susy, come scrive ai suoi, aveva previsto il proprio ritorno dopo 24 ore.

L'appuntamento mancato.

Al ritorno a casa, sarebbe seguita, nei piani di Susy, una riunione di famiglia nella quale forse la donna avrebbe voluto parlare di quanto le stava accadendo. Scrive Susy nell'ultimo messaggio: "Domani a pranzo se potete vi aspetto in Catenaia, così parlo a tutti e tre" (si riferisce al marito Celestino e ai due figli, ndr.), ma al pranzo non arriverà mai.

Al momento i familiari sono in attesa di qualunque testimonianza che possa aiutare a ricostruire gli ultimi passi di Susy. Ad attenderla a casa ci sono due figli di 19 e 17 anni.