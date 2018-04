Quando le hanno detto che il figlio era stato coinvolto in un incidente stradale martedì mattina ed era ferito, la mamma di Cristian Stevanato ha sperato fino all'ultimo che per il giovane non si trattasse di nulla di grave, ma poco dopo per lei è arrivata la notizia che nessuna madre vorrebbe ricevere: il giovane era morto a soli 19 ani per le ferite riportate nello schianto. Una comunicazione atroce a cui la donna non ha retto crollando di schianto. Come ha raccontato il Gazzettino , B.Z., queste le sue iniziali, infatti non ha sopportato il dolore straziante per la notizia così tragica e si è sentita male.

Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale dove e stata sedata e tenuta in osservazione per alcune ore. Poco lontano nella stessa struttura tura sanitaria, l'Ospedale all'Angelo di Mestre, giaceva il corpo senza vita del figlio, vittima del drammatico schianto avvenuto nel primo mattino a Mira, nella città metropolitana di Venezia. L'adolescente, dopo la separazione dei genitori, aveva vissuto con la madre fino al 2016 a Camponogara dove si era trasferito da Dolo, ma di recente era residente a Malcontenta di Marghera, dove vive il padre. Proprio dal padre aveva preso in prestito la vecchia utilitaria, una Renault Clio, sove purtroppo ha trovato la morte schiantandosi contro un muretto di una casa a bordo carreggiata