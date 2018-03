13 anni, lei, studentessa alle scuole medie. 22 anni, lui, operaio di Ancona. Nonostante la differenza di età sono stati insieme per cinque mesi come una coppia normale. Ma quando il padre della ragazzina ha scoperto il legame tra i due amanti attraverso delle fotografie scabrose trovate nel cellulare della figlia, ha deciso di sporgere denuncia contro il 22enne. Sembra che l’uomo si fosse rivolto al giovane col chiaro intento di impedirgli di vedere ancora la figlia: “O finisce tutto o vado in questura”. Quando ha scoperto che i due si frequentavano ancora, si è rivolto alle forze dell’ordine. Ciò non solo ha portato alla fine della storia, ma anche all’apertura di un fascicolo contro il 22enne che ora rischia un processo per delle ipotesi accusatorie pesantissime: violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico perché nel suo smartphone sarebbero state trovate circa 200 foto a sfondo erotico della 13enne.

Il giovane operaio risulta indagato a piede libero. L’iter investigativo non si è ancora concluso e la procura sta eseguendo accertamenti per capire se possa essere contemplati anche altri reati. Qualche giorno fa è stata ascoltata in incidente probatorio la 13enne e poi interrogato negli uffici della magistratura il ragazzo. Stando a quanto emerso, i due giovani avevano iniziato a frequentarsi la scorsa estate, tramite conoscenze comuni. Secondo l’avvocato del 22enne, i genitori di lei – almeno la madre – sapevano delle scappatelle della figlia e il legame con il ragazzo di nove anni più grande. Legame terminato a gennaio, quando il padre di lei ha scoperto le foto hard scattate dalla minore e inviate, assieme ad alcuni video, per compiacere il fidanzato. L’adulto ha quindi ha fatto un ultimatum al giovane. Al rifiuto di quest’ultimo, si è rivolto alle autorità. C’è da dire che la minorenne avrebbe comunque sostenuto la versione del 22enne e la complicità provata durante i cinque mesi di frequentazione. Ciò, però, non alleggerisce in alcun modo la posizione del ragazzo che rischia una grave condanna.