Circa 1800 lavoratori sono bloccati in una miniera di platino a Rustenburg, nel Sudafrica settentrionale. A darne notizia è James Wellsted, portavoce della compagnia che gestisce la miniera, la Sibanye-Stillwater. L’incidente – si legge sui media internazionali – sarebbe avvenuto intorno all’ora di pranzo a causa del malfunzionamento all’interno del pozzo di risalita. A quanto emerso, i lavoratori bloccati nella miniera sarebbero quelli del turno della mattina e non ci sarebbero feriti. In un primo momento l’Associazione dei minatori e l’unione dei costruttori (Amcu) aveva parlato di circa 4000 minatori rimasti bloccati, poi il numero è stato corretto a 1800. Il portavoce ha riferito che per il momento tutti i minatori stanno bene e “hanno accesso ad acqua, cibo e a sufficiente ventilazione”.

Diversi gli incidenti nelle miniere – La compagnia potrebbe usare un pozzo adiacente per riportare i lavoratori in superficie, anche se attualmente non esiste una stima su quanto tempo servirà per riuscire in queste operazioni. Il portavoce della compagnia ha precisato che si cercherà di far risalire attraverso un altro pozzo a 4 chilometri di distanza. Nel febbraio dello scorso anno più di mille lavoratori sono rimasti intrappolati sotto terra per più di un giorno a causa dell’interruzione di energia elettrica. Quest'ultimo incidente a Rustenburg potrebbe riaccendere le preoccupazioni sulla sicurezza della miniera che l’anno scorso ha registrato un picco di incidenti mortali.