Il loro sogno è stato sempre quello di creare una famiglia numerosa ma nemmeno loro pensavano protesero raggiungere l'obiettivo in un solo colpo mettendo al mondo ben sei gemelli. È la storia di Courtney ed Eric Waldrop, 35enni statunitensi dell'Alabama che nei giorni scorsi hanno dato il benvenuto a tre bimbe e tre bimbi appena nati che si uniranno al primogenito di otto anni della coppia e agli altri due gemelli di 5 anni. Un risultato per nulla scontato visto che Courtney meno di un anno prima aveva subito un doloroso aborto spontaneo, l'ultimo di una serie di gravidanze andate male.

Dopo il primo figlio, infatti, la coppia, sempre con lo scopo di avere una famiglia numerosa, aveva tentato altre gravidanze, tutte purtroppo non riuscite. Per questo alla fine i due coniugi sono ricorsi alla fecondazione assistita che però li ha condotti versoi parti gemellari. I sei piccoli, chiamati Layke Bryars, Blu Wellington, Tag Bricker, Rivers McCall, Rayne McCoy e Rawlings McClaine, sono ora in ospedale come prevede il protocollo ma stanno bene e stanno crescendo.