Aveva 56 anni e viveva nell’area di Bellinzona, il sub italiano di 56 anni morto ieri sera poco prima delle 19 nel lago Maggiore a Tenero, nel Canton Ticino, in Svizzera. La comunicazione è della Polizia cantonale che riferisce come l’uomo, al momento della tragedia, si trovasse su un'imbarcazione in navigazione sul Lago Maggiore, a poca distanza dalla riva. Per cause ancora ignote, il sub è caduto in acqua, per poi essere riportato in superficie dai compagni di immersione. Nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del Salva il 56enne è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia cantonale e della Polizia Intercomunale del Piano.

“Sì, conoscevo la vittima: era un collega di immersioni oltre che un amico” spiega a Laregione.ch Marco Radaelli, sindaco di Tenero-Contra. “Siamo molto toccati da quanto successo: in società (la locale Salvataggio Sub Aqua, ndr) era entrato da almeno due-tre anni, quando ancora ero presidente, e non era ormai più un principiante. Faceva immersioni regolarmente. Era ben voluto da tutti, tanto che era di picchetto per il salvataggio” spiega Radaelli, intervenuto di persona ieri sera dopo il tragico incidente. “È stata una fatalità, un terribile incidente – spiega –. È caduto dalla barca, i suoi colleghi si sono immediatamente buttati in acqua per salvarlo e l'hanno riportato a riva, dove hanno tentato una rianimazione. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare”. Una tragedia lacustre, inedita per la Sub Aqua di Tenero. “Sono socio attivo della società da oltre venticinque anni – ricorda il sindaco – e non si sono mai verificati incidenti del genere, al massimo qualche bagatella. Siamo veramente addolorati”.