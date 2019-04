Una donna inglese di cinquantacinque anni che si chiama Laleh Shahravesh è stata arrestata all'aeroporto di Dubai mentre si trovava insieme alla figlia di quattordici anni. È accusata di “cybercrime”: accusa arrivata perché avrebbe pubblicato su Facebook, tre anni fa, dei messaggi riferiti alla nuova moglie del suo ex marito. Secondo quanto si legge sui media britannici, che hanno ricostruito quanto accaduto alla cinquantacinquenne, sul social network Laleh Shahravesh aveva definito lui “un idiota” e lei “un cavallo”. L’ex marito è poi morto a inizio marzo e la donna, residente a Londra, è tornata a Dubai con la figlia per partecipare al funerale. Secondo la Bbc, la donna rischia ora fino a due anni di prigione a una multa di quasi 60000 euro in base a una controversa legge sui reati informatici in vigore nell'Emirato.

Secondo quanto ricostruito, Shahravesh era stata sposata con un portoghese per diciotto anni e con lui, dipendente della banca Hsbc, aveva vissuto a Dubai per otto mesi. Tornata a Londra con la figlia, aspettava che il marito le raggiungesse una volta compiuti i suoi impegni di lavoro. Ma dopo qualche mese ricevette dall’uomo le carte per il divorzio e poco dopo venne a sapere tramite Facebook che si era sposato con una donna tunisina di quarantadue anni. Sul social network c’erano anche delle foto della nuova coppia. A quel punto sarebbero arrivati gli insulti social, con lei che ha ammesso di aver reagito male e di aver scritto due commenti sgradevoli sulla nuova moglie. "So che non avrei dovuto farlo, ma mi sentivo tradita e ferita”, ha ammesso la donna britannica, che aveva scritto alcuni insulti in lingua farsi definendo appunto il marito un idiota per averla lasciata per un “cavallo”.

Tre anni dopo quei commenti su Facebook, la cinquantacinquenne è tornata a Dubai per il funerale dell'ex marito anche per permettere alla figlia di dare un ultimo saluto a suo padre. A Dubai avrebbero dovuto rimanere solo cinque giorni, ma la vedova dell'ex marito aveva sporto denuncia contro gli insulti su Facebook e così all'arrivo in aeroporto è scattato l'arresto. Dato che con Laleh c’era la figlia quattordicenne le autorità hanno evitato il carcere, ma le hanno ritirato il passaporto e vietato di lasciare il Paese in attesa di una udienza in tribunale fissata per l'11 aprile. Il Foreign office ha fatto sapere che sta seguendo la vicenda dando assistenza alla propria concittadina.