Sono stati prima fermati e successivamente rilasciati i due uomini inizialmente sospettati di aver violentato una ragazza di 15 anni di Bolzano: fin dai primi approfondimenti investigativi infatti è stato chiaro che non avevano avuto nessun ruolo nella vicenda. La violenza è avvenuta lunedì pomeriggio mentre la giovane tornava a casa da scuola in bicicletta. Lungo la pista ciclabile, nei pressi della confluenza del fiume Talvera nell'Isarco, un uomo con i capelli rasta l'avrebbe colpita al volto mentre un altro l'avrebbe trascinata verso la sponda del fiume, dove sarebbe stata abusata. Era stata la stessa giovane ad avvertire le forze dell'ordine ma al loro arrivo gli aggressori si erano ormai allontanati.

Sulla vicenda la Procura di Bolzano sta mantenendo il massimo riserbo al fine di tutelare la vittima minorenne e per non influenzare l'esito delle indagini. Gli inquirenti, ad esempio, non hanno ancora confermato la notizia – apparsa sulla stampa locale – che gli autori della violenza sarebbero stati due uomini di colore. I due sospettati, che potevano corrispondere alla descrizione degli aggressori fatta dalla giovane, sono risultati estranei ai fatti. Al momento della denuncia, la quindicenne ha riferito che la violenza sarebbe opera di due ragazzi di origine africana, uno con i capelli rasta. L'adolescente avrebbe dichiarato di essere stata in un primo momento colpita al volto da un pugno sferrato da uno dei due e, successivamente, dall'altro uomo. I due l'avrebbero poi costretta ad andare dietro ai cespugli nei pressi dell'argine del fiume. La polizia ha controllato una decina di immigrati, alcuni dei quali sono stati sottoposti a test del Dna. Al momento non sarebbe stato individuato nessun sospetto per un caso che lascia perplessi: la violenza infatti sarebbe avvenuta in pieno giorno e in una zona non isolata. Ciò nonostante nessuno avrebbe visto e sentito nulla e non è stato individuato neppure un testimone.