Un ragazzo di diciannove anni si è ucciso dopo aver assistito allo stupro di gruppo della sua fidanzata, una ragazza di meno di diciotto anni. È accaduto in India all’inizio di settembre, ma solo adesso la notizia è stata resa nota. Secondo quanto ricostruito dai media locali, il giovane – chiamato Sawan Sai – è stato trovato impiccato il 2 settembre. La sera prima era stato vittima di una aggressione nel distretto di Korba mentre era in compagnia della sua fidanzata. È stata la stessa ragazza a rivolgersi alla polizia dopo il suicidio del fidanzato per spiegare quanto accaduto mentre erano insieme. Un portavoce della polizia ha detto che la ragazza stava tornando da un mercato locale la sera del primo settembre quando ha incontrato Sawan per strada. I due stavano camminando insieme quando in una zona isolata sono stati aggrediti da due ventiduenni.

I due aggressori sono stati arrestati – I due aggressori avrebbero prima strappato i cellulari alle vittime e poi avrebbero iniziato a picchiare il ragazzo. Lei avrebbe tentato la fuga per chiedere aiuto ma loro l’avrebbero inseguita e trascinata nel punto in cui il fidanzato giaceva sanguinante. A quel punto l'avrebbero violentata davanti a lui. Alla fine i due uomini sono scappati via. Sawan e la sua ragazza sono andati a casa senza denunciare l’episodio. A quanto pare però il giovane era angosciato per quanto accaduto e secondo la sua famiglia si è ucciso il giorno dopo per questo motivo. Giovedì la polizia ha trovato e arrestato i due presunti aggressori.