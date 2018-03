Si sono introdotti in casa della donna aggredendola, stuprandola e uccidendola poi, come se nulla fosse accaduto, si sono messi a cucinare nella stessa abitazione e a mangiare davanti al cadavere disteso a terra. È l'agghiacciante ricostruzione da parte della polizia britannica dell'omicidio di Quyen Ngoc Nguyen, giovane madre 28enne di Killingworth, in Inghilterra, trovata quasi completamente carbonizzata nell'agosto scorso in una zona di campagna isolata. Dopo l'assassinio, infatti, il suo cadavere è stato trascinato in macchina e portato a qualche chilometro di distanza dove gli hanno dato fuoco. Per l'efferato delitto sono stati incriminati due uomini del posto con diversi precedenti penali: il 40enne Stephen Unwin e il 51enne William McFall.

Dal loro arresto i due hanno iniziato ad accusarsi e smentirsi a vicenda senza chiarire tutti gli aspetti del drammatico caso. Il pubblico ministero ha accusato la coppia di incolparsi a vicenda per l'orrendo crimine "nella speranza che nessuno sia in grado di capire cosa è successo". Secondo l'accusa i due, dopo il delitto, sarebbero rimasti in casa per circa quattro ore durante le quali avrebbero cucinato e mangiato del curry, a conferma del loro gesto spietato e senza pentimento. La polizia non esclude che addirittura la donna potesse essere ancora viva e agonizzante mentre loto banchettavano. Dopo il banchetto hanno trascinato la 28enne nella sua macchina, scattandosi anche dei selfie col cellulare in cui compaiono sorridenti, infine hanno dato fuoco alla vettura col corpo all'interno nel tentativo di cancellare ogni traccia del'orrendo delitto. I due si erano conosciuti in carcere dove entrambi erano finiti negli anni '90 per due diversi omicidi avvenuti in circostanze simili a quella in cui è morta la 28enne