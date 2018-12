Quando ha visto quei video sul pc del suo ragazzo stentava a crederci: una ragazza è stata violentata per mesi, nel sonno, dal suo fidanzato di 23 anni. L'ignara vittima l'ha scoperto, per puro caso, dopo essersi collegata al computer di quello che reputava essere l'uomo della sua vita. L'orribile vicenda è avvenuta in Australia. Questi i fatti: per dieci mesi la ragazza (nel 2016) avrebbe subito almeno otto violenze nel sonno da parte del fidanzato. Le scene sono state riprese e poi archiviate sul computer del bruto.

Il fidanzato stupratore è stato condannato a 9 anni di prigione. Le parole dei giudici sono state durissime: "Ha usato la compagna come una bambola gonfiabile, trattandola come un oggetto inanimato. Nel corso dei mesi ha filmato le scene per trarne piacere: penetrazioni invasive, ripetitive, ossessive".

Nel processo sono emersi dei dettagli incredibili, come riporta la stampa locale: durante gli abusi sarebbero stati usati anche degli oggetti, tra cui un cucchiaio. Il fidanzato della vittima, si legge sui giornali locali, potrebbe aver drogato la ragazza: al momento, però, mancano prove su questo punto.