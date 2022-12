X Factor 2022: vincono i Santi Francesi Non erano dei perfetti sconosciuti, e infatti fin dai bootcamp sono stati sostenuti dal pubblico: il duo originario di Ivrea adesso sogna i live in giro per l’Italia.

A cura di Ciaopeople Studios

La sedicesima edizione di X Factor si è conclusa giovedì 8 dicembre con una puntata da ricordare: l’appuntamento, sempre in onda su Sky e Now, non ha deluso le aspettative. Giudici schierati: Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini; luci puntate sul palco e la conduttrice Francesca Michielin, visibilmente emozionata, a tenere salde le redini di uno show che in Italia ha visto incollati allo schermo milioni di spettatori, settimana dopo settimana.

Durante le tre manche della gara non è mancato lo show in pieno stile X Factor: i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto saltare il pubblico in studio cantando le loro ultime hit, ma si sono esibiti anche i giudici e perfino Francesca Michielin ha accompagnato i cantanti in gara nei duetti iniziali. Fedez ha presentato l’attesissimo nuovo singolo “Crisi di Stato” e i Meduza hanno trasformato il Mediolanum Forum di Milano in un dancefloor d’eccezione.

La vittoria non era di certo scontata, visto il talento e le peculiarità dei finalisti: Beatrice Quinta, del roster di Dargen, è una siciliana che ha stupito tutti già dalle auditions. Classe ‘98 e un timbro difficile da dimenticare, l’hanno più volte definita “una vera performer” per il suo modo sensuale e pop di esibirsi in gara: già iconica la sua cover di Teorema di Marco Ferradini che le è valsa la finale. Linda, insieme a Fedez, ha incantato il pubblico, esibizione dopo esibizione, con un percorso fatto di emotività e amore per la musica. La cover di “Coraline” dei Maneskin è diventata l’asso nella manica per cercare di guadagnarsi la vittoria, e infatti giudice-mentore e fan ci hanno creduto fino all’ultimo.

Anche i Tropea hanno sognato di vincere #XF2022 visti tutti i ballottaggi superati nel corso delle puntate. La band dal sapore elettro-beat prende ispirazione dalla cultura internet con un’ironia su cui la giudice Ambra ha puntato senza esitazioni. Unici, intraprendenti, scatenati… sicuramente continueranno a far parlare di loro nei mesi a venire. Eppure a vincere sono stati i Santi Francesi, il duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese (il nome della band è proprio l'unione fantasiosa dei loro cognomi). I concorrenti del roster di Rkomi non erano nuovi ai talent show ma sembra che la vittoria li abbia comunque presi alla sprovvista: “Non connettiamo nulla adesso, pian piano realizzeremo".

La loro crescita all’interno del programma è stata esponenziale, riuscendo in finale a conquistare proprio tutti con l’inedito “Non è così male” con cui si erano presentati alle audizioni: una canzone malinconica ma dal significato profondo, che inizia lenta per esplodere

nel ritornello quasi come un inno generazionale. I due ventiquattrenni non si sono tirati indietro durante le puntate, esibendosi in ogni genere e spaziando dall'italiano all'inglese: uno alla voce, l'altro alle tastiere, hanno sperimentato mettendo in ogni cover quel pizzico di cinismo allegro che ormai è diventato un marchio di fabbrica. Un finale con il botto, per un'edizione già di suo tanto speciale, perché di nuovo con il pubblico in studio a dare calore ed emozione ai talent.

Anche se la sedicesima edizione di X Factor è giunta al termine, non ci resta che aspettare tutti i cantanti sui palchi italiani. Nel frattempo è possibile godersi la playlist con gli inediti in streaming su Spotify, e tutti gli highlights e i dietro le quinte sul sito ufficiale.