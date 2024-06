L’esordio Azzurro a Euro 2024? Una questione di numeri I valori in campo tra Italia e Albania trovano un’immediata traduzione anche nelle quotazioni dei bookmaker. Scopriamone di più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Campioni scendono in campo. L’Italia inizia la sua missione a Euro 2024 da Dortmund dove, domani sera, affronta l’Albania nel Gruppo B che comprende anche Spagna e Croazia, che si sfidano alle ore 18. Azzurri che partono favoritissimi anche per i bookmaker. Per gli esperti Sisal la vittoria della nostra nazionale è offerta a 1,40 contro l’8,00 con cui sono accreditati i ragazzi di Silvinho mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Bilancia che pende tutta dalla parte della nostra nazionale che, in dieci partecipazioni agli Europei, solo nel 2008 uscì sconfitta all’esordio per mano dell’Olanda: 4 vittorie e 5 pareggi completano lo score azzurro. In tema di confronti diretti, quello al Westafalen Stadion sarà il quinto tra Italia e Albania con i nostri ragazzi che non solo hanno sempre vinto ma hanno incassato appena una rete: un clean sheet del nostro numero uno è offerto a 1,70. Scenario tutt’altro che inverosimile dato nello scorso Europeo gli Azzurri non subirono neanche un gol in tutto il girone. Sfida dove l’Under, a 1,75, si fa preferire leggermente all’Over, a 2,00: ecco quindi che il più classico dei 2-0 si gioca a 5,75 per i campioni d’Europa mentre lo stesso risultato esatto ma in favore delle Aquile albanesi pagherebbe 50 volte la posta.

Entrambi i CT hanno dubbi e certezze. Il primo nasce da chi giocherà titolare ed allora affidarsi in corsa alla rosa potrebbe portare ad avere un gol dalla panchina, ipotesi a 2,75. La certezza è invece data dalla forza aerea di entrambe le formazioni: ecco che un goal di testa è dato a 3,25.

Insomma, se si volesse… scommettere, i giochi sembrerebbero già fatti. Ma poi c’è il campo, ci sono le motivazioni, le condizioni fisiche… e la Dea Bendata! Come ben sappiamo nel Belpaese, tutto serve per conseguire il risultato. E allora anche noi che stiamo a casa, facciamo il nostro: predisponiamo tutti i nostri riti scaramantici e tifiamo alla grande. Il resto verrà da sé.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.