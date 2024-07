I tumori ereditari non sono storie già scritte: conoscere la propria storia medica familiare può fare la differenza Il cancro non è di per sé una malattia ereditaria, ma alcune mutazioni genetiche, trasmissibili dai genitori ai figli, come quelle ai geni BRCA, possono aumentare il rischio di svilupparne alcuni tipi. Condividere la propria storia familiare con il medico di famiglia è cruciale per capire se sia necessario il consulto con un genetista che potrà valutare l’opportunità di eseguire un semplice test. In caso di un riscontro si potranno così attivare dei percorsi personalizzati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Il tumore viene spesso chiamato “neoplasia”, un termine greco che significa letteralmente “nuova formazione”: si sviluppa a partire da una cellula alterata che inizia a crescere e moltiplicarsi a dismisura. Ecco perché pur non essendo una malattia “ereditaria” è considerata una malattia “genetica”. Nel corso della vita le nostre cellule possono sviluppare spontaneamente delle mutazioni nei geni, la maggior parte delle quali non causa problemi, mentre alcune possono dar vita a un tumore. In particolare, le mutazioni BRCA1 e BRCA2 possono essere presenti già dalla nascita, quindi ereditate da uno o entrambi i genitori. Questi geni, quando funzionano regolarmente, sono deputati proprio a prevenire la formazione di tumori ma quando presentano delle mutazioni, non funzionano più correttamente e di conseguenza aumenta il rischio di sviluppare malattie neoplastiche al seno, all'ovaio, alla prostata e al pancreas.

Tuttavia familiarità ed ereditarietà non sono la stessa cosa. Quando si parla di ereditarietà, si fa riferimento alle patologie che si trasmettono attraverso geni alterati o mutati che possono essere trasmesse da uno o da entrambi i genitori ai figli. Mentre, la familiarità si riferisce alla presenza della stessa patologia in più persone della stessa famiglia. Si tratta di condizioni che hanno una componente genetica condivisa tra tutti i consanguinei (background genetico), ma non sono malattie ereditarie.

Conoscere la propria storia familiare è quindi cruciale per sottoporsi ad un percorso personalizzato: non si eredita solo un maggior rischio di sviluppare il cancro, ma anche la consapevolezza di poterlo individuare per tempo e intervenire con i metodi più opportuni. Se la propria storia familiare fa pensare che si è portatori di una mutazione genetica, il proprio medico può richiedere una consulenza oncogenetica. Il genetista metterà insieme tutti i pezzi del puzzle della storia medica del paziente e della sua famiglia, così da poter capire se è necessario o meno effettuare il test genetico per indagare la mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2. A sua volta l'esame non è invasivo, perché consiste in un semplice prelievo di sangue da cui verrà estratto il DNA da analizzare. E in caso di esito positivo? Si avrà la consapevolezza di dover vigilare più attentamente sulla propria salute e quella dei propri cari, effettuando screening periodici e facendosi instradare dagli specialisti in percorsi di prevenzione attiva e personalizzata. La scoperta della mutazione BRCA a seguito di una diagnosi di tumore potrà aiutare l’equipe medica a delineare il miglior percorso terapeutico.

AstraZeneca e MSD hanno dato vita alla campagna “Tumori ereditari” per sensibilizzare su queste patologie. Una maggiore conoscenza e consapevolezza su questi temi può contribuire a cambiare il finale di una storia che all’inizio poteva sembrare già scritta. Sul portale www.tumoriereditari.it ci si potrà informare su questi temi autonomamente, attraverso fonti accreditate.

