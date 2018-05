Da uno studio dell'università di Taiwan sui violini provenienti dalla scuola di liutai cremonesi di inizio ‘500 emerge una scoperta che spiega, in buona parte, il segreto e il fascino che da secoli i violini di Antonio Stradivari esercitano su musicisti ed esperti musicali. Gli antichi violini italiani, compresi quelli di Andrea Amati, riproducono le frequenze tipiche delle voci umane, in grado di imitare le caratteristiche acustiche della voce umana. Lo ha stabilito un nuovo studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences da Hwan-Ching Tai e colleghi della National Taiwan University a Taipei, che è giunto alla conclusione: mentre i violini Amati posseggono un timbro maschile più vicino ai bassi e ai baritoni, gli Stradivari si avvicinano al timbro dei soprani. Gli stradivari "suonano" con una voce femminile, insomma.

Le analisi delle frequenze dei suoni registrati hanno rivelato che un violino Amati risalente al 1570 riproduce abbastanza fedelmente le proprietà del canto maschile, mentre gli Stradivari hanno un suono più simile al tenore o alle voci femminili da contralto. Secondo il mastro Fausto Cacciatori, Conservatore delle collezioni del Museo dei violini di Cremona, che ha commentato i risultati degli studiosi di Taiwan: