La polizia slovena ha concentrato le ricerche di Davide Maran nel fiume Ljubljanica, a Lubiana. "Al momento le acque del fiume sono molto torbide e abbiamo sospeso le ricerche – ha detto Natasa Pucko, portavoce della polizia slovena, alla trasmissione Chi l'ha visto? – rimanderemo i sommozzatori quando saranno più limpide". Al momento, fanno sapere le autorità locali, si esclude che il 26enne emiliano sia stato vittima di un'azione criminale violenta. Un incidente o un allontanamento volontario sono le piste che le autorità slovene stanno vagliando per la scomparsa dello studente. In queste ore le forze dell'ordine sono concentrate parallelamente anche sulla notizia di un presunto avvistamento. Un imprenditore di Cadore, nel Bellunese, avrebbe visto Davide Maran mentre faceva l'autostop e su quello avvenuto in un bar di Dosoledo, sempre nel Bellunese. Anche la Farnesina sta seguendo il caso.

Davide Maran, 26 anni, si trovava a Lubiana, in Slovenia, dall'inizio dell'anno accademico per frequentare un master in fitochimica. È stato visto per l'ultima volta da uno studente ungherese, il giorno della sua scomparsa, lo scorso 25 marzo, non lontano dall'hotel dove alloggiava. Il giovane è originario di Cento, in Emilia Romagna, da dove i suoi genitori sono partiti i giorni scorsi per seguire da vicino le ricerche. La sorella Angela ha lanciato un appello via Facebook a chiunque avesse notizie del ragazzo. "Grazie a tutti per le dimostrazioni di affetto e supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto finora per la scomparsa di mio fratello Davide – scritto Angela – chiedo a chiunque abbia amici o conoscenti a Lubiana e dintorni di continuare a condividere il volantino".