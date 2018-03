in foto: Mark Dombroski, 19 anni (Facebook).

Era scomparso domenica scorsa mentre era con la sua squadra di rugby in un bar durante una gita alle isole Bermuda, per partecipare ad un torneo contro il team locale. Da allora se ne erano perse le tracce e amici e insegnanti avevano dato il via ad una corsa contro il tempo per trovarlo sano e salvo, fino al tragico epilogo delle ultime ore: Mark Dombroski, 19enne matricola alla Saint Joseph's University di Philadelphia, Stati Uniti, è stato rinvenuto cadavere nei pressi di un parco nazionale, più precisamente nella zona di Fort Prospect, vicino all'arboreto nel Devonshire, non molto lontano dal luogo in cui era stato visto l'ultima volta. La polizia non ha ancora reso note le case del decesso, ma gli agenti hanno sottolineato nel corso della conferenza stampa, tenuta per informare sul caso, che il ragazzo non era ubriaco al momento della sparizione. Un filmato ripreso da una telecamera di sorveglianza ha mostrato il 19enne ancora vivo intorno all'una di sabato notte, quando era ancora in compagnia dei suoi compagni.

Distrutta la madre, Lisa, volata insieme al marito e ad un altro figlio sull'isola per aiutare nelle operazioni di ricerca e che ha dichiarato alla stampa locale di "volere il corpo del figlio indietro. Dalle immagini che ho visto non sembrava che Mark si divertisse molto insieme agli altri ragazzi". E pensare che il 19enne avrebbe dovuto lasciare le Bermuda solo qualche ora dopo la scomparsa, sempre nella serata di domenica. Ore che invece gli sono state fatali. Intanto, la federazione di Rygby e Football locale ha offerto una ricompensa di mille dollari a chiunque abbia informazioni sullo studente e sugli ultimi attimi della sua vita. Intanto, si aspettano i risultati dell'autopsia sul cadavere per cercare di fare luce su una vicenda che per il momento resta avvolta dal mistero.