Tragedia sulle strade della Marca nella mattinata di ieri, domenica 27 maggio. Erano circa le 11.30, quando Bruno Stocco, 64enne di San Martino di Lupari (Padova), è crollato a terra in prossimità della rotatoria tra via Martiri del Grappa e via Callalta, a Riese Pio X. Stava facendo un giro in bicicletta, quando ha perso i sensi, stroncato dallo sforzo e dal caldo afoso mentre era a pochi chilometri da casa. L'uomo, ad un certo punto è sceso dal mezzo per cercare di recuperare le energie, ma purtroppo poco dopo è stramazzato al suolo privo di vita.

Come riportano i quotidiani locali, a dare l’allarme è stata donna che ha notato il 64enne ciclista perdere il controllo della bici e cadere, senza che altri mezzi fossero coinvolti nell’episodio, e ha immediatamente allertato i soccorsi: da Treviso si è quindi alzato l'elisoccorso, fatto però presto rientrare in sede, mentre da Castelfranco è giunta subito un'ambulanza. Per Bruno Stocco però non c'era già più nulla che si potesse fare, tanto che l'uso del defibrillatore non ha prodotto alcun risultato. A quel punto sul luogo del dramma sono giunti anche i carabinieri che hanno fatto alcuni rilievi di legge in attesa che la salma fosse portata via.

Sembra che il 64enne non avesse mai sofferto di problemi cardiaci, anche per questo aveva deciso di prendere la sua bici – la sua più grande passione – per una corsa, nonostante ieri facesse piuttosto caldo. “Stava bene, non aveva problemi particolari di salute, non riusciamo a capacitarcene” dicono i suoi familiari, come riporta La Tribuna di Treviso. Era in pensione da quattro anni, aveva lavorato a lungo come operaio nella sede di Cittadella della Etra, multi utilities del servizio idrico e della raccolta rifiuti nell’Alta Padovana. “Gli piaceva molto andare in bicicletta, di lui si può dire soprattutto che era una persona estremamente corretta” ricordano ancora i suoi cari. Nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali.