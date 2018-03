Una morte improvvisa che ha lasciato sotto choc un'intera comunità. Si è spento nella notte, all'età di 39 anni, Yuri Micchi, giovane medico di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) conosciuto da tutti nel capoluogo anche per la sua militanza politica tra le file del Partito Democratico. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, da qualche tempo Yuri era andato a vivere insieme alla fidanzata ed è stata lei, questa mattina, a compiere la tragica scoperta. Il trentanovenne è morto nel sonno nella notte tra lunedì e martedì. Dopo la notizia dell’improvviso decesso in tanti hanno lasciato un messaggio sui social per ricordarlo. Chi lo conosceva, lo descrive come una persona piena di interessi. Stava ancora studiando per prendere la specializzazione in cardiologia e nel frattempo svolgeva corsi di formazione di primo soccorso con So. Ge. Se. Ter., agenzia formativa della Confcommercio ed era un docente molto stimato.

Le passioni per la politica, il calcio e la musica – Poi c’erano le sue grandi passioni per la politica, lo sport e la musica. Micchi era un'attivista del Pd, ex segretario comunale del partito e candidato alle elezioni amministrative del 2009. Era appassionato di sport e in particolare di calcio e seguiva da anni la prima squadra del Castelnuovo come medico sociale. Sconvolta la società, che tramite un post su Facebook ha voluto esprimere vicinanza alla sua famiglia e alla compagna e che, in segno di rispetto e lutto, ha sospeso per tutta la giornata le attività sportive. Oltre al calcio, Yuri Micchi aveva una grande passione per la musica che lo aveva portato a suonare in un gruppo chiamato “Risonanza Magnetica”.