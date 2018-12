Stroncato da un malore la vigilia di Natale, mentre si trovava ancora nella sua abitazione a Novara. Don Giorgio Bolzoni, 64 anni, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Maggiore di Novara dove i medici hanno tentato di fargli superare la crisi, ma per il sacerdote non c’è stato nulla da fare. Don Giorgio è morto poche ore dopo il ricovero. Molto conosciuto a Novara, il sacerdote da otto anni insegnava religione all’istituto Fauser e prima ancora era stato docente all’Itis Omar. Come riportano i quotidiani locali, è stata la sorella a raccontare cosa è accaduto la mattina del 24 dicembre: “Si è sentito male nella sua abitazione di via D’Enricis a Novara, una traversa di viale Giulio Cesare, a poche decine di metri dall’istituto Fauser in cui insegnava – ha raccontato Luciana -. Si stava preparando per uscire e andare a celebrare una messa”. Don Giorgio era molto conosciuto in tutta la provincia di Novara per essere stato parroco in diverse comunità. La notizia della sua morte, giunta improvvisamente a poche ore dal Natale, ha suscitato grande cordoglio in città.

Sabato i funerali del sacerdote nella parrocchia di Pernate – “La notizia, così inaspettata e arrivata proprio alla vigilia del Natale – scrive la Diocesi – ha generato in tutti sgomento e cordoglio. Vicini alla sua famiglia per questa terribile perdita, ci uniamo alla preghiera di quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene: i tanti fedeli che ha incontrato nei sui anni di ministero sacerdotale, i suoi studenti e colleghi e tutti i confratelli”. I funerali di don Giorgio Bolzoni saranno celebrati sabato 29 dicembre alle 14.30 nella chiesa di Pernate, sua parrocchia d’origine.