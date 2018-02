Ucciso a soli 40 anni da un infarto improvviso, davanti agli occhi della moglie Monika e dei loro due figli piccoli. Zeljko Lukic, originario di Teslic (Bosnia) è morto ieri mattina intorno alle 7, nella propria abitazione di via Gazzona a Covolo di Pederobba, come riporta "la Tribuna di Treviso". Immediatamente soccorso dalla donna, che ha tentato di rianimarlo con un messaggio cardiaco, è stato poi soccorso dai sanitari del Suem 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, prima di portare la salma all'ospedale di Montebelluna dove nelle prossime ore si deciderà se proseguire o meno con l'autopsia. In conseguenza di ciò, ancora non sono state fissate le date delle esequie.

Zeljko e Maria erano sposati dal 2010 e da un paio d’anni si erano trasferiti coi loro due figlioletti di 6 e 2 anni nell’abitazione di Covolo. “Era molto presto quando mentre uscivo di casa per andare a lavoro ho visto l’ambulanza” racconta un vicino di casa. “Sono persone riservate – continua il vicino – abitano qui da poco e non sono molto conosciuti in paese”. Anche ieri mattina come ogni giorno, il quarantenne e la moglie si erano svegliati molto presto. Con loro anche i due bambini, il più grande pronto per andare a scuola. Il 40enne però ha avvertito un forte dolore al petto e in pochi istanti si è accasciato sul pavimento davanti agli occhi della moglie che senza perdere tempo ha cercato di rianimarlo. Poi la chiamata al pronto soccorso e l’arrivo dei medici. Ma per Zeljko non c’è stato nulla fare.