Saranno oltre 600 gli ebrei ortodossi provenienti da tutto il mondo, in special mondo dagli Stati Uniti, che quest'anno arriveranno appositamente in Italia per celebrare le festività della Pesach, la Pasqua ebraica. Luogo dell'appuntamento è la città di Stresa, una delle più importanti e rinomate località sulle rive del lago Maggiore, in Piemonte, che insieme alla vicina Baveno ospiterà famiglie e gruppi per una settimana. Si tratta di una tradizione avviata ormai ben 23 anni fa, nel lontano 1995, e che ogni si rinnova attirando sempre più membri della comunità ebraica ortodossa che lungo le rive del lago ama trascorrere questo importante appuntamento del calendario ebraico che celebra la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto .

Del resto per accogliere il gruppo è necessario allestire l’accoglienza in accordo alle ferree regole "kosher" e ormai le strutture alberghiere della zona si sono specializzate sia sulla corretta preparazione dei cibi che sulla preparazione delle camere che devono rispettare lo "shabbat" ortodosso. Ad esempio oltre al divieto assoluto di pane lievitato, è previsto l’utilizzo di stoviglie speciali a pranzo mentre ogni camera deve essere dotata di acqua per lavarsi in apposite brocche. Per gli ortodossi inoltre in alcuni periodi vige il divieto di utilizzare apparecchiature elettroniche, come ascensori o porte automatiche. Centro delle attività sarà il lussuoso hotel Regina Palace, anche quest'anno interamente prenotato anche per le funzioni religiose, anche se alcuni dei turisti alloggeranno al Simplon di Baveno.

Le attività cominceranno il 31 marzo e si concluderanno il 7 aprile prossimo. Un evento decisamente impegnativo dunque e che, visto l'allarme terrorismo, anche quest'anno richiamerà una maggiore presenza di forze dell'ordine. Poliziotti e carabinieri con giubbotti antiproiettile già presidiano la zona anche se in maniera discreta. "Per noi si tratta di una ricorrenza ormai consolidata ma è stato necessario quest’anno alzare il livello delle misure di sicurezza. Si tratta di una vigilanza visibile ma discreta, che non ha stravolto la vita della città", ha spiegato al Corriere il vicedirettore dell’ufficio turistico di Stresa .