È una tragedia che ha lasciato senza parole un'intera comunità, quella avvenuta a Casale di Scodosia, nella bassa padovana. Giacomo Fabio Marinello, 54 anni, padre di tre gemellini di appena sei anni, è stato stroncato sabato scorso da un’improvvisa emorragia polmonare. L'uomo è stato trovato ormai privo di vita sul divano di casa, ancora in abiti da lavoro. Come si legge sul Mattino di Padova, Giacomo non soffriva di alcuni particolari patologie, circostanza che ha reso la sua scomparsa ancora più straziante.

Grande appassionato di musica, Fabio era anche un bravo chitarrista, molto conosciuto nell'ambiente, anche in Polesine. Originario di Montagnana, a lungo residente in Lombardia, si era trasferito a Casale di Scodosia tre anni fa per stare vicino ai suoi tre figli, tre gemellini. "La sua passione per la musica – ha raccontato il fratello Luca al Mattino di Padova – lo legava a centinaia di persone, e so che molte verranno a Casale di per il funerale (in programma alle 10) pur arrivando da lontano". “Era stato un padre anche per me, prima che un fratello, e i suoi bambini erano il suo tesoro” conferma il fratello Luca, “La sua passione per la musica lo legava a centinaia di persone, e so che molte verranno a Casale di Scodosia per il funerale pur arrivando da lontano”.

Oltre ai tre bambini e al fratello, Giacomo Fabio Marinello lascia nel dolore mamma Norma, la sorella Paola, la compagna Marianna. Il padre di Giacomo era mancato nel 2009. I funerali si sono tenuti stamattina nella chiesa arcipretale di Casale di Scodosia. Al termine delle esequie, la salma del cinquantaquattrenne è stata cremata.