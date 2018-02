Quegli strani ritrovamenti in casa insieme ad alcuni episodi inspiegabili avvenuti improvvisamente nella stessa abitazione non hanno trovato alcuna spiegazione plausibile, nonostante le indagini degli inquirenti, per questo la polizia alla fine si è arresa e ha stabilito che erano eventi soprannaturali, chiedendo addirittura l'intervento di un esorcista. È quanto accaduto nel piccolo villaggio siberiano di Maraksa, in Russia, a circa 300 chilometri a nord-ovest della capitale regionale Tomsk. Come raccontano i giornali locali, tutto è iniziato all'inizio di questa settimana quando i poliziotti hanno ispezionato la casa, in seguito a una richiesta di aiuto da parte dei proprietari per alcune cose ​​strane.

La coppia e il figlio adottivo di 15 anni hanno affermato che alcuni pezzi di mobili crollavano senza motivo mentre suppellettili e coltelli avrebbero iniziato a volare. Quando gli agenti sono entrati, in effetti hanno trovato mobili ed elettrodomestici sparsi per l'appartamento e un coltello conficcato nel muro della cucina. Secondo il rapporto di polizia citato dai media, inoltre, "un armadio è caduto nella camera da letto in presenza dei poliziotti e nelle immediate vicinanze di uno degli agenti", mentre un bastone sarebbe volato fuori da una stanza vuota e dei libri sarebbero caduti da una mensola.

"Non è stata trovata alcuna spiegazione razionale degli eventi specificati", si legge ancora nel rapporto. Per questo gli agenti locali hanno deciso di rivolgersi al clero che è subito intervenuto. "Il fenomeno potrebbe essere spiegato da "rituali pagani o esoterici" praticati nella casa, hanno dichiarato alcuni sacerdoti locale all'agenzia di stampa statale Ria Novosti. Un portavoce della locale chiesa ortodossa russa ha confermato che i sacerdoti hanno consacrato la casa infestata e si sono fermati durante la notte e che durante questo periodo il cosiddetto "poltergeist" si è calmato, ma poi questi fenomeni inspiegabili sono ritornati.