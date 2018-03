“Come può una madre uccidere il proprio figlioletto?”. È la domanda che si pone una vicina di Joanne Finch, 41 anni, arrestata nella sua casa di Tootgarook, nella penisola di Victoria's Mornington, in Australia. La donna britannica è accusata dell'omicidio del suo giovane figlio, Brodie Moran, di otto anni. Il piccolo sarebbe stato soffocato e il suo corpicino è stato rinvenuto nella stessa abitazione. ha detto la polizia di Victoria. Finch è stata accusato di omicidio, non ha richiesto la libertà su cauzione ed ora è in carcere in attesa di un'ulteriore udienza a giugno.

I vicini hanno spiegato all’emittente ABC News che la famiglia Moran viveva in quella casa da circa un anno e il padre del bimbo, Lee, "lavorava all'estero". L’uomo ha pubblicato un post su Facebook, ringraziando tutte le persone che gli sono state vicine negli ultimi giorni, affermando di non riuscire a descrivere "quanto amo e mi manca il mio piccolo angelo". Il signor Moran ha poi scritto di sentirsi "vuoto" e "ancora in stato di shock". Ha aggiunto di aver perso "la parte migliore di me". Da allora orsacchiotti, fiori e messaggi scritti a mano sono stati posti davanti alla casa di famiglia. In uno di essi si legge: "t. Un altro: "Gli angeli saranno con te ora". Tantissimi i compagni di classe di Brodie che sono venuti al santuario di fortuna edificato davanti casa sua per ricordarlo.

“Sono nonna, ho figli anch'io, ho un nipotino", ha detto la vicina Antoinette Berugini. A me sembrava una "normale famiglia di tutti i giorni", ha detto Antoniella Bernobic, “Non c’era nulla di straordinario in loro”. "Tutto questo è assolutamente orribile. Non posso pensare a come qualcuno possa effettivamente fare qualcosa del genere ", ha detto la vicina.