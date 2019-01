Un adolescente che "ha soffocato a morte il suo amante di 53 anni durante un gioco sessuale" ha negato l'omicidio e sostiene che si è trattato “solo di uno sfortunato incidente" avvenuto dopo che la vittima "gli ha chiesto di strangolarlo per scopi masochistici". Daniel Kurmelovs ha poi "tagliato l'orecchio” di Frank Lennon “con le forbici per vedere se era ancora vivo”.

Il 18enne aveva conosciuto la presunta vittima quella stessa sera, il 20 luglio, al bar The Eagle e aveva detto di aver chiesto al signor Lennon se aveva denaro prima di essere invitato nel suo appartamento, a nord di Manchester. Secondo i pubblici ministeri affermano, Kurmelovs avrebbe anche “rubato i beni” di Lennon. Il 18enne sostiene di aver accettato la proposta dell’uomo "perché era troppo ubriaco e drogato per andare a casa". Assicura che è stato Lennon a chiedergli di strangolarlo. Kurmelovs avrebbe inizialmente rifiutato, ma che il 53enne si è offerto di pagarlo. “Lo ha fatto prima usando le mani, poi con una sciarpa mentre il signor Lennon era a terra a faccia in giù” è la ricostruzione della Corte. Il18enne ha detto che l’uomo gli ha detto di "non fermarsi", ma che in seguito “è finito con la testa sul pavimento". A quel punto gli avrebbe tagliato un orecchio con delle forbici per verificare se fosse ancora vivo.

Stando a quanto sostenuto in tribunale, Lennon era gay e viveva da solo nel suo appartamento dopo la morte del suo compagno diversi anni prima. L’uomo incontrava regolarmente “un uomo che pagava per farsi soffocare o strangolare per piacere sessuale”. La vittima aveva programmato di incontrare quell'uomo la sera in cui ha conosciuto Kurmelovs. I pubblici ministeri hanno detto che l'appartamento del 53enne sembrava essere stato "saccheggiato", in contrasto ad una casa "perfettamente ordinata" di solito. In particolare mancava il suo orologio e la catena del crocifisso. Quando gli investigatori sono arrivati sulla scena del crimine, hanno notato che c’era un forte odore di prodotti per la pulizia. I pubblici ministeri sostengono che questo potrebbe essere stato un tentativo da parte di Kurmelov di distruggere le prove.