Jordan McIldoon, 23 anni, uno dei cittadini canadesi morti nella strage di Las Vegas, non era solo nei suoi ultimi istanti di vita: a stringergli le mani, in quei drammatici momenti, una persona completamente sconosciuta, Bartender Heather Gooze: "Ho toccato le sue dita mentre eravamo entrambi a terra, poi gli ho stretto le mani. Dopo un po' ho sentito che la sua presa diventava sempre più flebile, fino a sparire del tutto", ha raccontato la donna ai quotidiani statunitensi.

McIldoon era al concerto country di Las Vegas insieme a un'amica, Amber, quando è stato colpito da uno dei proiettili esplosi da Stephen Paddock, 64 anni, asserragliato nella sua stanza al trentaduesimo piano del Mandala Bay Resort. Dopo essere stato ferito McIldoon è stato trascinato da alcuni presenti fino a un luogo più sicuro e adagiato su una barella improvvisata, in attesa di caricarlo su un'ambulanza. Accanto a lui, per alcuni minuti – gli ultimi della sua vita – è rimasta solo Bartender Heather Gooze: "Cercavo di parlargli, nel tentativo di verificare se fosse ancora cosciente. Poi gli ho stretto le mani, ho sentito che anche lui le stringeva a me e mi sono rasserenata un attimo nel saperlo ancora vivo. Purtroppo, però, poco dopo il suo cuore ha cessato di battere".

Aver raccontato gli ultimi istanti di vita di McIldoon non è parso però molto corretto alla famiglia dell'uomo, che in una lettera aperta ha dichiarato: "Ti ringraziamo per la tua generosità, non vogliamo però che gli ultimi momento della vita de nostro Jordan diventino pubblici. Ti chiediamo quindi di conservare nel tuo cuore quello che hai visto e vissuto. E' stato terribile, ma ora vogliamo solo concentrarci sul nostro dolore e riportare il corpo di Jordan a casa, dove è giusto che venga sepolto".