Si chiama Anthony Borges, è un ragazzo statunitense di soli 15 anni ma è già considerato un vero e proprio eroe: è infatti ricoverato da cinque giorni in una stanza di ospedale a causa dei colpi di fucile automatico esplosi da Nikolas Cruz, durante la sparatoria al liceo Majory Stoneman, 70 chilometri a nord di Miami, in cui 17 studenti hanno perso la vita il 14 febbraio scorso. "Nessuno di noi sapeva cosa fare", ha raccontato Carlos, migliore amico di Borges, ai quotidiani USA, "quindi lui ha preso l'iniziativa per salvare i suoi compagni".

Anthony Borges e i suoi compagni di classe, fuggendo dal killer, si stavano rifugiando in un'aula quando l'attentatore li ha raggiunti e ha aperto il fuoco su di loro. A quel punto Anthony si è messo tra le pallottole e i suoi amici. Cinque proiettili l'hanno colpito, ma malgrado ciò è riuscito a tenere duro fino all'arrivo dei soccorritori: i suoi 20 compagni sono usciti indenni. Quando tutto è finito Anthony ha chiamato suo padre. Quest'ultimo ha raccontato ai giornalisti la loro telefonata: "Mi ha solo detto ‘Papà, mi hanno sparato alla schiena, e anche alle gambe'". Ora il ragazzo sta finalmente meglio e continua a ricevere messaggi di solidarietà su Facebook. Nell'immagine pubblicata in questa pagina, presa da Twitter, uno sceriffo gli stringe la mano in omaggio al suo incredibile coraggio. Una raccolta fondi è stata aperta su GoFundMe, sito di donazioni volontarie online, per sostenere la famiglia a pagare le cure mediche a Anthony. La campagna ha raggiunto i 100mila dollari in appena cinque giorni. Il traguardo programmato era di 5000 dollari.

La tragedia che nei giorni scorsi ha visto la morte di 17 ragazzi ha convinto molte organizzazioni studentesche statunitensi a provare a organizzarsi e indire una mobilitazione nazionale contro la legislazione in vigore sull'uso delle armi.