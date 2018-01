Capodanno di sangue sulle strade italiane. Tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, e un uomo di 60 anni, sono morti alle prime luci di questa mattina, lunedì 1 gennaio, in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla statale 100 che collega Bari a Taranto. Lo scontro frontale tra una Volkswagen Passat e una Chevrolet Kalos è avvenuto nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle in un tratto senza spartitraffico. Le vittime sono Claudio Cassatella, di 22 anni, Gaetano Strambelli, di 18 anni, di Bari, e Daniele Caputo, 18 anni, di Bari, e il 68enne Vincenzo Genco, di Castellaneta (Taranto). L'impatto tra le due auto è stato violento e per estrarre i corpi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. I tre amici viaggiavano a bordo di una vettura, probabilmente di ritorno dai festeggiamenti della notte di San Silvestro, e il 68enne era alla guida dell'altra. Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale, a causare lo schianto potrebbe essere stata l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei due veicoli. Quel che è certo è che dopo l'impatto i mezzi hanno arrestato la propria corsa contro il muretto a secco che costeggia la carreggiata in direzione del capoluogo ionico, in un tratto in cui non c’è lo spartitraffico.

Tutti sono morti sul colpo in seguito al violento impatto frontale. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo di questa vera e propria strage non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto è al lavoro la polizia stradale che sta eseguendo i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Secondo le prime ipotesi, l'impatto potrebbe essere avvenuto nel corso di una manovra di sorpasso. Al momento la strada è chiusa in direzione Taranto. Si circola solo sulla carreggiata in direzione Bari.