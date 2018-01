Fino al prossimo 31 luglio 2018 sarà in vigore la moratoria di 12 mesi che permette alle famiglie in difficoltà economica di non pagare la quota capitale dei mutui. A comunicarlo è la stessa Abi, che ha recentemente firmato la proroga dell'accordo con le associazioni dei consumatori relativo alla "sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie". La possibilità di non pagare le rate del mutuo è prevista da una moratoria che risale al marzo 2015 e che permette per 12 mesi di non pagare la quota capitale del proprio finanziamento – tra mutuo prima casa e credito al consumo.

Fino a ottobre 2017 la moratoria aveva già 16.642 famiglie, che hanno potuto sospendere rate per un controvalore complessivo di 475 milioni di euro. La maggior liquidità messa a disposizione nei 12 mesi di sospensione è stata pari a 118 milioni di euro. Le domande per le operazioni di finanziamento al consumo sono così distribuite: al Nord (35,7%), Centro (23%), Sud e Isole (41,3%). Per i mutui: Nord (49,3%), Centro (26,4%), Sud e Isole (24,3%), fa sapere l'Abi.

In sostanza, la moratoria prevede la possibilità di richiedere entro il prossimo 31 luglio 2018 la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi.