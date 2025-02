Le migliori piastre per capelli del 2025: prodotti a confronti e guida all’acquisto

video suggerito

La piastra per capelli è un dispositivo professionale per l'hairstyling, che può essere utilizzato per domare i capelli crespi, allisciare e arricciare le lunghezze, ma anche per prendersi cura della propria chioma. Negli ultimi anni, infatti, la tecnologia di questi prodotti si è evoluta sempre di più, permettendo di realizzare piastre versatili che non rovinano le lunghezze con cui è possibile ottenere capelli lisci, ondulati o ricci, senza bruciarne le punte o rovinarne la struttura. Infatti, esistono anche piastre infuse con oli vegetali o a ioni che, se utilizzate correttamente, possono sortire un effetto benefico sulle lunghezze, rendendole più morbide e lucide. Inoltre, in commercio ormai si trovano piastre che appartengono a tutte fasce di prezzo, da quelle più alte a quelle più economiche.

Per non danneggiare i capelli, però, prima di procedere all'acquisto bisogn valutare e confrontare gli aspetti tecnici, come ad esempio la tecnologia utilizzata dalla piastra, il rivestimento, la temperatura massima che può raggiungere e le dimensioni. Tra le marche più affidabili ci sono Ghd, Remington, Bellissima Imetec, Babyliss, L'Oreal Paris Professionel e Dyson.

Ghd Platinum+ Styler

La piastra per capelli professionale

Consigliata a chi cerca una piastra per capelli: che non rovina i capelli; per capelli spessi; ergonomica

Pro: grazie alla tecnologia Ultra-zoneTM predictive, distribuisce il calore in modo uniforme, il calore si adatta allo spessore dei capelli automaticamente, dispositivo versatile

Contro: il prezzo risulta un po' elevato, ma comunque giustificato dalla qualità del prodotto

La piastra per capelli Paltinum + Styler di Ghd è un prodotto professionale, che non brucia i capelli e li rende più lucidi. Il dispositivo, infatti, monitora per 250 volte al secondo la temperatura, non permettendo che superi mai i 185° C. Inoltre, la piastra è dotata di una particolare tecnologia che adatta la temperatura in base allo spessore dei capelli e alla velocità dello styling. In ultimo, si tratta di un prodotto estremamente versatile, che consente di ottenere uno styling liscio, riccio o mosso, grazie al sistema a due braccia e al fusto rotondo.

Altre piastre per capelli professionali:

Remington Coconut Therapy

La migliore piastra per capelli sottili

Consigliata a chi cerca una piastra per capelli: veloce nel riscaldarsi; in ceramica; leggera

Pro: stira i capelli, arricchita con olio di cocco e filtro UV

Contro: secondo alcune recensioni, il prodotto potrebbe risultare un po' pesante. La piastra però garantisce ottime prestazioni

Quando si hanno i capelli molto sottili, bisogna stare attenti a passare la piastra, perché possono bruciarsi facilmente. La Coconut Therapy di Remington è una piastra che serve per allisciare i capelli, senza danneggiarli. Grazie al filtro UV e al rivestimento in ceramica arricchito con microparticelle di cocco, infatti, questo dispositivo protegge i capelli contro i danni del calore, garantendo una chioma liscia e luminosa. Le piastre sottili ed elastiche, inoltre, permettono di ottenere una pressione uniforme sui capelli, evitando che si spezzino.

Altre piastre per capelli fini:

Ghd Duet Style

La migliore piastra per capelli crespi e gonfi

Consigliata a chi cerca una piastra per capelli: top di gamma; adatta anche per fare i boccoli; che asciuga la chioma

Pro: è una piastra versatile, che asciuga e fa la piega contemporaneamente, garantisce risultati senza effetto crespo

Contro: il prezzo potrebbe risultare un po' alto, ma il prodotto è decisamente performante

Se hai i capelli gonfi e crespi, hai bisogno di una piastra pensata per risolvere il problema: la Ghd Duet Stile è quella che fa per voi grazie alla sua tecnologia air fusion, che consente di asciugare i capelli ed eliminare il crespo in una sola mossa. Le lamelle e la ventola lavorano in sinergia, concentrando il flusso d'aria verso l'esterno e garantendo una temperatura uniforme su tutte le lunghezze.

Altre piastre per capelli crespi:

Remington Piastra Keratin Therapy Pro

La più economica

Consigliata a chi cerca una piastra per capelli: per capelli sottili; con protezione alla cheratina; con regolazione automatica della temperatura

Pro: economica, lascia i capelli morbidi e luminosi, le piastre oscillanti garantiscono una pressione uniforme sulle lunghezze, va bene anche sui capelli sottili

Contro: secondo alcune recensioni, sui capelli spessi è necessario passare la piastra più volte. In compenso, il prodotto non brucia i capelli

Non è detto che chi non ha un grosso budget a disposizione non può avere una piastra di buon livello. La Keratin Therapy Pro di Remington, per esempio, è una piastra economica e professionale, dotata di una speciale tecnologia che protegge i capelli. Il Sensore Heat Protection, infatti, rileva il livello di idratazione delle lunghezze, ottimizzando la temperatura. Inoltre, la piastra è provvista della funzione turbo boost, che consente al dispositivo di raggiungere la temperatura selezionata in breve tempo.

Altre piastre per capelli economiche:

L'Oréal Paris Professionnel Steampod 3.0

La migliore a vapore

Consigliata a chi cerca una piastra per capelli: versatile; che li ammorbidisca; chi desidera una piastra a vapore professionale che non rovini i capelli

Pro: rispetta la fibra capillare, produce il 91% in meno di danni rispetto ad altri prodotti, design ergonomico e leggero, adatta ai capelli fragili e fini

Contro: potrebbe risultare un po' pesante, ma è comunque maneggevole e semplice da utilizzare

La Steampod 3.0 di L'Oreal Paris Professionel è una piastra a vapore professionale che non danneggia i capelli, con cui è possibile realizzare styling lisci o mossi senza sforzo. La tecnologia SteamPod 3, infatti, permette di lisciare i capelli in poco tempo grazie al flusso continuo di vapore che penetra nelle fibre, ammorbidendole senza rovinarle.

Altre piastre per capelli a vapore:

Bellissima Imetec B-Mini Piastra

La migliore per capelli corti

Consigliata per chi cerca una piastra: per acconciare la frangia; compatta; con filo flessibile

Pro: è compatta, leggera e con multivoltaggio automatico, caratteristiche che la rendono ideale per chi è sempre in viaggio

Contro: secondo alcune recensioni, con questa piastra potrebbe risultare più difficile realizzare le onde rispetto ad altri modelli. In compenso, però, è davvero efficace per stirare i capelli

La B-mini di Imetec è una piastra da viaggio perfetta anche per coloro che hanno i capelli corti o che devono allisciare ciuffi o frange. Si tratta di un dispositivo con rivestimento in ceramica, dotato di piastre flessibili che evitano che i capelli si strappino o si rompano durante l'utilizzo della piastra.

Altre piastre per capelli corti:

Dyson Corrale

La migliore senza fili

Consigliata a chi cerca una piastra: con funzioni personalizzabili; che dona lucentezza; top di gamma

Pro: si tratta di un modello cordless, dotato di lamine flessibili che non maltrattano i capelli

Contro: secondo alcune recensioni, la batteria non dura tantissimo, ma è comunque sufficiente per passare la piastra su tutti i capelli

La piastra Corrale di Dyson è dotata di lamine flessibili in rame che abbracciano i capelli, prevenendo l'opacità causata dai danni del calore. I capelli, quindi, risultano luminosi e disciplinati. La piastra, inoltre, è dotata di una tecnologia che controlla il calore 100 volte al secondo e che non permette al dispositivo di superare la temperatura selezionata.

Altre piastre per capelli senza fili:

Come scegliere la piastra per i capelli

In commercio ormai esistono diverse tipologie di piastre per capelli: da quelle in ceramica a quelle a vapore. Per scegliere il giusto prodotto, però, occorre prestare attenzione a tutta una serie di caratteristiche, come la tecnologia utilizzata dalla piastra, il rivestimento, la temperatura, la marca e il prezzo. Vediamo quindi come scegliere la piastra per non rovinare i capelli.

Tecnologia

Per non danneggiare i capelli, la prima caratteristica da prendere in considerazione è la tecnologia della piastra. I dispositivi migliori sono dotati di una tecnologia che controlla la temperatura ed evita che il calore salga oltre la soglia selezionata. Se avete i capelli particolarmente fragili, quindi, scegliete una piastra che sia dotata di questa speciale funzione. Un altro modo per evitare che i capelli si danneggino durante la piega, invece, è acquistare una piastra a vapore. Il vapore, infatti, non rovina i capelli, ma anzi idrata e ammorbidisce la chioma.

Rivestimento

Anche il rivestimento è una caratteristica fondamentale da non trascurare quando si sceglie una piastra per capelli. Ne esistono di diverse tipologie: ceramica, titanio, tormalina e lega di rame, che possono essere abbinati alla cheratina o agli oli vegetali (Argan, mandorle, cocco, ecc). I dispositivi più professionali spesso sono rivestiti in ceramica. Quest'ultima, infatti, è in grado di distribuire il calore uniformemente, evitando di stressare i capelli. La ceramica, inoltre, può anche essere associata anche ad altri materiali, come la tormalina o il titanio, che ne migliorano la scorrevolezza sulle lunghezze. Alcuni dispositivi poi combinano il rivestimento con oli vegetali o sostanze benefiche che proteggono ulteriormente i capelli dal calore, rendendoli anche più lucenti e morbidi.

Dimensioni e forma

La dimensione della piastra è un fattore importante da prendere in considerazione prima di scegliere un dispositivo. Le piastre generalmente sono dotate di una misura standard, che si adatta bene ai capelli di media lunghezza e anche a quelli un po' più lunghi. Chi porta il taglio corto, però, necessita di piastre più piccole, con placche larghe anche 2,5 cm. Chi invece porta i capelli molto lunghi, può optare per placche più larghe, fino a 5 cm. La forma, invece, varia in base all'acconciatura che desiderate realizzare. Vi consigliamo di scegliere una piastra piatta e squadrata, se volete semplicemente stirare i capelli. Se volete realizzare anche onde morbide o boccoli più stretti, invece, vi consigliamo di optare per un modello arrotondato.

Temperatura

La temperatura della maggior parte delle piastre che si trovano in commercio va dai 140 ai 230° C. Più è alta la temperatura, maggiori sono i danni che potrebbe provocare la piastra. In commercio, però, esistono diverse piastre professionali che possono essere utilizzate anche da chi ha i capelli fragili e sottili e che permettono di realizzare acconciature anche complesse con temperature che non superano i 185°C. Inoltre, molti modelli sono ormai dotati della tecnologia di controllo del calore, che consente al dispositivo di non superare la temperatura selezionata anche quando lo si utilizza per molto tempo.

Tipologia di capelli

La piastra deve essere scelta anche in base alla tipologia di capelli. Le chiome più ricce, spesse e forti possono utilizzare anche piastre con rivestimenti diversi dalla ceramica che raggiungono temperature più elevate, oltre i 200°C. Coloro che hanno i capelli fragili, sottili e tinti, invece, dovrebbero optare per modelli professionali che consentono di realizzare acconciature anche a temperature più basse. Infatti, la temperatura consigliata per questa tipologia di capelli è 150°C.

Marca

Un altro fattore da non trascurare è la marca. Sono tantissimi i brand in commercio che vengono piastre per capelli. Non esiste il marchio migliore in assoluto, noi però vi consigliamo di affidarvi a brand conosciuti e collaudati, come Ghd, Remington, Bellissima Imetec, Babyliss, L'Oreal Paris Professionel e Dyson.

Prezzo

Il prezzo di una piastra per capelli può oscillare dai 30 euro fino a superare i 200 euro. Il costo dipende da numerosi fattori, come il rivestimento della piastra e la tecnologia. Generalmente, i modelli di fascia alta sono anche quelli più professionali, adatti anche a chi ha i capelli tinti, trattati e molto fragili. Esistono però anche piastre economiche che agiscono delicatamente sui capelli, senza bruciarli o spezzarli. Noi vi consigliamo di scegliere marche famose o dispositivi già presenti sul mercato da qualche anno.

